Потьомкінські сходи в Одесі можуть зруйнувати невдалою реставрацією - ЗМІ

В Одесі пам’ятці архітектури Потьомкінським сходам загрожує руйнування у зв’язку із неправильної їх реставрацією, пише «Zik».

Зокрема, на реставрацію пам’ятки, як пише видання, місто виділило 14,5 мільйонів гривень. Така сума за словами експертів занижена суттєво.

«Для чого було зроблено штучне зменшення суми тендеру? Адже нормальні компанії розуміли, що за такі гроші не можливо було зробити якісну реконструкцію Потьомкінських сходів, а тому і не брали участь в тендері», – пояснює голова громадської організації Ігор Бичков.

Читайте такожВ Одесі восени планують запустити перший в Україні електробус як громадський транспорт

Також зазначається, що наразі від виділених коштів залишилось лише 300 тисяч гривень, що як зазначає видання, не достатньо для завершення реставрації. У зв’язку із цим, представники компанії, яка виконує реставраційні роботи почали переговори про збільшення кошторису в кілька разів.

«У процесі реставрації Потьомкінських сходів є порушення з юридичного погляду в проведенні тендерів, у порушенні реставратором умов договору. Ця пам’ятка – комунальна власність територіальної громади області, а не міста. Відтак, не було рішення обласної ради про передачу об’єкта на реставрацію», – цитує видання слова юриста.

Крім того, сам схил є «живим», відтак сходи виконують і стратегічне завдання його утримування.

Нагадаємо, в Одесі закрили Потьомкінські сходи в зв'язку з реставрацією. Повідомляється, що пам’ятка буде закрита з 31 січня до кінця квітня.

Зокрема, за ці три місяці планується завершити роботи по облицюванню парапетів і сходових майданчиків Потьомкінських сходів новим гранітом і роботи з реставрації ступенів з старого граніту з установкою їх на колишні місця.