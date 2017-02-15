"Море китів": на Херсонщині поліція запобігла можливому самогубству 17-річних дівчат через смертельну гру (фото)

За даними поліції Херсонській області, в правоохоронні органи звернулася бабуся 17-річної херсонки.

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"Жінка повідомила, що три дні тому її внучка вийшла з дому і назад не повернулася. Працівники поліції негайно почали розшукові заході. В ході перевірки поліцейські встановили коло осіб, з якими спілкувалася зникла дівчинка. Останнім часом найчастіше її бачили з подругою, яка також пішла з дому два місяці тому", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в ході розшукових заходів оперативники встановили місцезнаходження підлітків. Дівчата проводили час в компанії однолітків на території одного з приватних домоволодінь в Корабельному районі. Компанію доставили у відділення поліції.

Як розповіла начальник відділу ювенальної превенції обласного главку поліції Тетяна Пшонь, у ході з'ясування обставин, що спонукали підлітків покинути рідні домівки, поліцейські з'ясували ще одну неприємну новину. При огляді місця проживання однієї з дівчат поліцейські разом з рідними знайшли лист, адресований бабусі, з текстом про вступ в гру в соцмережі, яка призводить до суїциду.

Як виявилося, дівчата були зареєстровані учасниками гри в Інтернеті «Розбуди мене о 04:20», кінцевою метою якої є вчинення самогубства учасником: адміністратори гри схиляють дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтва або заподіяння болю. Останнє завдання гравця – покінчити життя самогубством і зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online.

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Зі слів однієї з дівчат, вона вже отримала перше завдання – вирізати лезом на руці фігуру кита. Але не зважилася на це і вийшла з гри. Зараз дівчата проходять реабілітацію в обласному психо-неврологічному диспансері.

Як повідомляв УНІАН, в соцмережах з'явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей і підлітків до самогубства. Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них із свободою. Подібні групи відомі під різними назвами "Розбуди мене о 4:20", "Море китів", "Синій кит", або "Тихий дім".

У всіх шанувальників «моря китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображені відео або зображення з літаючими китами.