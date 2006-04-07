У Києві - дощ зі снігом

8 квітня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. У західній частині без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 7-12° тепла. На решті території пройдуть дощі, вночі у північних областях місцями з мокрим снігом (вдень в більшості північних та центральних областей переважно без опадів.). Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у північних та місцями центральних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла. Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. На Закарпатті: без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, в горах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 9-10 квітня очікується мінлива хмарність. 9 квітня вночі у східній частині, 10 квітня вдень у західних областях пройде дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, 9 квітня у західних, північних, місцями центральних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 12-17° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 20° тепла. На Закарпатті: без опадів, лише вдень 10 квітня дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20° тепла (в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла).

11 квітня у західній частині, 12 квітня на всій території України, окрім західних областей, очікується дощ. Температура вночі 2-7° тепла, 12 квітня у північних та західних областях близько 0°; вдень 11 квітня 12-17°, 12 квітня 8-13° тепла.

У м.Києві та області 8 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі - дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла; по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

9-10 квітня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9 квітня від 2° морозу до 3° тепла, 10 квітня 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла.

11 квітня без істотних опадів, температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°; 12 квітня часом дощ, температура вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла.