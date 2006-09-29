Фільм за участю українських акторів представлений на Оскар

Художній фільм "З повернутого" визначено польським кандидатом на нагороду Американської кіноакадемії у категорії "Найкращий неангломовний фільм".

Відбірковий комітет, створений міністром культури та національної спадщини Польщі, більшістю голосів відібрав дебютну роботу Славоміра ФАБІЦЬКОГО "З повернутого". Загалом за право представляти польський кінематограф перед Американською академією кінематографії боролись 25 фільмів.

Серед акторів, що зіграли головні ролі у фільмі - українці Наталія ВДОВІНА та Дмитро МЕЛЬНИЧУК. Стрічка розповідає про кохання 19-річного Войтека до значно старшої від нього українки-емігрантки.

Фільм "З провернутого" уже демонструвався на Каннському кінофестивалі. Свою нагороду йому призначило Екуменічне журі. Також стрічка отримала визнання в Торонто (Канада) та на Фестивалі польських художніх фільмів у Гдині (Польща). Невдовзі фільм братиме участь у Варшавському міжнародному кінофестивалі.

Нагадаємо, що переможці у номінаціях на Оскар будуть оголошені Американською кіноакадемією 23 січня 2007 року, а урочисте вручення нагород заплановане на 25 лютого 2007 року.