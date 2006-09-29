Верховний Суд очолив Онопенко

Сьогодні пленум Верховного Суду України затвердив на посаді голови цієї державної інституції Василя ОНОПЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, за кандидатуру В.ОНОПЕНКА проголосувало 58 суддів із 86, які брали участь в роботі пленуму.

Довідка УНІАН. В.ОНОПЕНКО народився 10 квітня 1949 р. на Вінниччині. Закінчив Львівський електротехнікум зв`язку та Харківський юридичний інститут.

З листопада 1991р. по серпень 1995 р обіймав посаду міністра юстиції України.

В.ОНОПЕНКО - голова Української соціал-демократичної партії; народний депутат третього, четвертого та п’ятого скликань. Кандидат юридичних наук, член Вищої ради юстиції, заслужений юрист України, автор понад 80 наукових праць.

В.ОНОПЕНКО був обраний суддею Верховного Суду України у 2002 році, але весь цей час працював народним депутатом і тільки 20 вересня подав заяву про складання депутатських повноважень, щоб приступити до виконання обов’язків судді ВСУ.