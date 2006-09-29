Ющенко призначив собі прес-секретаря (фото, довідка)

Прес-секретарем Президента України Віктора ЮЩЕНКА призначена журналістка Ірина ВАННІКОВА.

Як повідомило УНІАН джерело в Секретаріаті Президента України, відповідне розпорядження В.ЮЩЕНКО підписав сьогодні.

До цього часу І.ВАННІКОВА працювала ведучою новин на телеканалах СТБ “1+1”.

Довідка УНІАН. Ірина Ваннікова народилася в Росії у м. Самара в 1976 році. Ще немовлям мама привезла в Україну, на "багаті села" – смт Калинівка, що на Васильківщині. Власне, там минуло дитинство, там закінчила загальноосвітню середню школу із золотою медаллю. Нині мешкає у Києві.

Має дві вищих освіти. У 2001 році закінчила Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" із ступенем - магістр філософії. У 2002 році закінчила факультет кіно та телебачення Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Спеціальність – кіно та телекритика.

Професійну кар`єру почала у 1995 році в неурядовій організації "Інтерньюз - Україна" на посаді ведучої перших незалежних телевізійних новин "Вікна".

Працювала в якості кореспондента в телепроектах "Вікна-парламент", "32 жовтня" та інших телемарафонах. Була автором та ведучою телевізійного ток-шоу, що вироблялося спільно з проектом "Людина року".

Працювала прес-аташе в концерті Тараса Чубая "Світло і сповідь" та московського театру "Соврєменнік" під час їхніх гастролей в Україні.

Працювала редактором телевізійної трансляції інавгурації Президента України Віктора Ющенка.

Найголовніший проект життя – родина. Має двох доньок, заміжня.

Стажувалася у Сполучених Штатах за програмою USAID. Також проходила стажування на польському ТБ.

Фото з сайту navsi100