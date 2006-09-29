Громадяни оцінюють вітчизняну систему освіти (опитування)

Громадяни досить скептично оцінюють вітчизняну систему освіти і перебіг її реформування.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Українським Центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова.

Згідно з дослідженням, лише кожен дев’ятий громадянин України (11,2%) оцінює рівень середньої освіти, що його забезпечує сучасна вітчизняна освітня система, як високий; 10,3% дотримуються такої думки стосовно професійно-технічної освіти, 16% – стосовно вищої. Натомість, низьким вважають рівень освіти: середньої – 25,5%; професійно-технічної – 24,6%; вищої – 21,5%.

Понад половина опитаних вважають, що рівень освіти є посереднім (середньої освіти – 54,7%; професійно-технічної – 53,4%; вищої – 50,6%). Решта – не змогли визначитися в цьому питанні.

Порівняно з результатами аналогічних опитування, що проводилися Центром Разумкова у 2002 та 2004 роках, оцінки змінилися незначним чином.

Перебіг реформування системи освіти в Україні відносна більшість (46,4%) опитаних оцінюють як „малокерований, непідготовлений процес, імітацію реформ”; 18,8% – впевнені, що не відбувається жодних змін. І лише 10% оцінили його як „плановий процес реформування”. 2,7% – дотримуються стосовно поставленого питання власної думки; 22% – не змогли визначитися.

Негативне ставлення переважає стосовно окремих заходів реформування освітньої системи. Так, більшість опитаних засвідчили негативне ставлення до впровадження платної системи освіти (78,1%); переходу школи на 12-річний термін навчання (65,9%) та 12-бальну систему оцінки знань (53,4). Позитивне ставлення до цих заходів висловили 7,2%, 15,3%, 23,9% опитаних, відповідно. Решта не змогли визначитися.

Що стосується переходу школи на 12-річний термін навчання, то лише 13,1% опитаних вважають, що цей крок позитивно вплине на якість набутих учнями знань (негативно – 20,8%; ніяк не вплине – 50,9%); 6,8% – припускають, що це позитивно позначиться на здоров’ї учнів (негативно – 39,1%; ніяк не вплине – 37,8%); 9,4% – думають, що це позитивно вплине на можливість випускників зробити успішну кар’єру (негативно – 23,3%; ніяк не вплине – 23,3%).

Простежується тенденція до зменшення позитивних оцінок переходу школи на 12-річний термін навчання. Так, у 2000 році 21% опитаних вважали, що це позитивно вплине на якість набутих учнями знань (у 2004 році – 13,4%); позитивний вплив на здоров’я учнів відзначали 11% респондентів (у 2004 році – 6,5%); на можливість випускників зробити успішну кар’єру – 12,3% (у 2004 році – 7,7%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 вересня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.