На «РосУкрЕнерго» звели наклеп

Компанія «РосУкрЕнерго» не веде господарської діяльності на території України, а, отже, в компанії немає й не може бути ніякої заборгованості перед Державною митною службою України. Про це йдеться в заяві прес-служби компанії, переданій УНІАН.

Заява компанії послідувала після за заяви заступника міністра фінансів України Тетяни ЄФІМЕНКО, яка сьогодні на засіданні колегії Генеральної прокуратури України повідомила, що «РосУкрЕнерго» має заборгованість зі сплати податків і зборів перед Державною митною службою в розмірі 1,581 млрд. грн.

У повідомленні «РосУкрЕнерго» наголошується, що компанія здивована подібними висловлюваннями «чиновника такого рівня щодо компанії ROSUKRENERGO, завдяки діяльності якої Україна одержує найдешевший газ у Європі для внутрішнього споживання».

Агентство УНІАН звернулося в Держмитслужбу за коментарями, але там не змогли підтвердити або спростувати вищезгадану інформацію в оперативному режимі, проте пообіцяли надати коментар після отримання письмового запиту.

Довідка УНІАН. 2 лютого ц.р. НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «Укргаз-Енерго» для поставок газу в Україну. Створення цього СП передбачала домовленість від 4 січня 2006 року між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо поставок російського газу в Україну.

ЗАТ «Укргаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про постачання середньоазіатського й російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з домовленостями між компанією «РосУкрЕнерго» і «Газпромом», ціна на газ для споживачів України до кінця 2006 року не зміниться й становитиме 95 дол. за 1000 куб м. Остаточне оформлення контрактів у частині ціни газу на 2007-2009 рр. буде завершене до кінця поточного року.