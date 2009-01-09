Ізраїль має розслідувати загибель у Секторі Газа громадянки України

Україна виходить з того, що влада Ізраїлю проведе всебічне розслідування обставин загибелі у Секторі Газа громадянки України та її 2-річної дитини, надасть необхідну допомогу іншим її постраждалим дітям, а також сплатить компенсацію родині загиблих.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України щодо загибелі українських громадян у Секторі Газа.

“В Україні з біллю дізналися про загибель у Секторі Газа громадянки України та її малолітньої дитини. Крім того, ще двоє дітей загиблої отримали тяжкі поранення та знаходяться в лікарні”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Міністерство закордонних справ України стурбоване тим, що, незважаючи на численні заклики з боку міжнародної спільноти, у тому числі України, сторони конфлікту продовжують ескалацію насильства, яке призводить до постійного зростання жертв серед мирного населення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, під час обстрілу ізраїльським танком району Туфах у східній частині Сектору Газа внаслідок вибуху снаряда у власній оселі загинула громадянка України, 1972 року народження, та її дворічна дитина.