Полтава долучилася до #22PushupChallenge (фоторепортаж)

Мета світового флешмобу #22PushupChallenge - звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів війни після повернення додому.

Акція була започаткована у Сполучених Штатах, але стала популярною і в Україні. Учасники флешмобу намагаються звернути увагу суспільства на ветеранів, які постраждали саме під час бойових дій на Донбасі.

До акції долучилися, зокрема, секретар РНБО України Олександр Турчинов, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, голова Київської ОДА Віталій Кличко, голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.