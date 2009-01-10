Українські ринки проти введення ринкового податку

Українські ринки виступають проти введення ринкового податку, заявила народний депутат України, член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Ксенія ЛЯПІНА на прес-конференції в УНІАН.

Вона зазначила, що проектом закону «Про місцеві податки та збори» (№ 3532 від 22 грудня 2008 р.) планується скасувати ринковий збір. Замість нього планується ввести ринковий податок, який передбачає плату не за торгове місце, а за кожен метр земельної площі, в тому числі й за проходи, проїзди, за ставкою в 700-7000 разів більшою, ніж нинішня ставка ринкового збору. За словами депутата, при розгляді законопроекту про введення ринкового податку для підприємців не був зменшений жоден інший збір. К.ЛЯПІНА вважає, що такі нововведення призведуть до знищення малого підприємця.

На думку народного депутата України IV скликання Владислава АТРОШЕНКА, об`єктом оподаткування має виступати не територія, як це зазначено в законопроекті, а обсяг обороту ринку.

Учасники прес-конференції зазначали, що споживча здатність пересічних українців зменшується, й вони змушені купувати товари на ринках.

«Ринки – конкуренти торговельних мереж. Ми вважаємо, що цей законопроект спрямований на повне знищення ринків», – заявила голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА. «Ми порахували, що ринок «7-й кілометр» може покрити дефіцит державного бюджету у випадку, якщо платитиме цей податок», – упевнена О.ВАРНАКОВА.

Вона прогнозує, що в разі ухвалення цього законопроекту, ринки будуть закриті, оскільки ринковий податок ляже на плечі покупців, купівельна спроможність яких і без того знижується.

О.ВАРНАКОВА також запропонувала відкрити символічний ринок під назвою «Урядовий». «Там не буде товарів дешевше 500 доларів, треба буде заробляти гроші на ринковий податок», – сказала голова Чернігівської профспілки підприємців.

Вона пропонує з 16 січня перенести ринок під стіни Кабміну, щоб почати всеукраїнську безстрокову акцію.

За словами учасників прес-конференції, якщо ринки закриються, то 2,5-3 млн. громадян втратять роботу, а велике коливання ставок податку (від 0,5 до 2,5%) призведе до збільшення корупції.

Перший заступник директора ТОВ «7-й кілометр» Анатолій БЕРЛАГІН повідомив, що на сьогоднішній день зібрано більше 17 тисяч підписів малих і середніх підприємців під зверненням до прем`єр-міністра з вимогою зняти цей законопроект із розгляду.

Довідка УНІАН. Проект закону «Про місцеві податки та збори» (№ 3532 від 22 грудня 2008 р.) Верховна Рада України прийняла в першому читанні 30 грудня 2008 р. У висновках Головного науково-експертного управління наголошується, що законопроект необхідно доопрацювати, оскільки підвищення низки податкових ставок є необгрунтованим.