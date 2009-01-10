Газпром вітає намір Києва постачати газ Болгарії та Молдові

ВАТ «Газпром» вітає намір Києва поставляти газ Болгарії та Молдові і вважає, що ці поставки мають бути збільшені до об`єму російського газу, що призначався цим країнам. Про це заявив у суботу офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА «Новости».

«Газпром» вітає намір української сторони почати постачання природного газу до Болгарії та Молдови. Така поставка є компенсацією незаконно відібраного Україною російського газу в період з 1 по 7 січня 2009 року. Об`єм поставок повинен бути збільшено до тієї кількості російського газу, що осів в Україні, і призначався для цих країн", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна погодила з Румунією постачання газу до Молдови і вже у суботу почнеться подача газу до Румунії для Молдови об`ємом 2 млн. кубометрів на добу.

Україна ухвалила рішення поставляти Республіці Болгарія і Республіці Молдова український природний газ з власних резервів об`ємом 2,0 млн. кубічних метрів на добу.

У листах Президента Віктора ЮЩЕНКА Президенту Болгарії Георгію ПІРВАНОВУ і Президенту Молдови Володимиру ВОРОНІНУ наголошується, що таке рішення Україна ухвалила, враховуючи скрутну ситуацію, що склалася в результаті припинення Російською Федерацією постачання російського природного газу до Європи, і зважаючи на дружні відносини між нашими народами.

В.ЮЩЕНКО пропонує всі необхідні розрахунки врегулювати після відновлення постачання російського природного газу до Європи.