Азаров запросив експертів ООН до постійної співпраці

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ запросив експертів Програми розвитку ООН до постійної співпраці з міністерствами та Секретаріатом Кабінету Міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із Постійним представником (Послом) системи ООН в Україні Френсісом О’ДОННЕЛЛОМ.

М.АЗАРОВ привітав ініціативу Програми розвитку ООН щодо підготовки третього звіту Комісії „Блакитна стрічка” в Україні. За його словами, звіт є своєчасним продуктом з огляду на нову політичну систему в Україні і буде корисним при доопрацюванні програми діяльності українського уряду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що нинішній уряд високо цінить можливість поновлення співпраці із комісією „Блакитна стрічка” і в основному підтримує пріоритети, окреслені в її звіті, а саме: стримування дефіциту державного бюджету; прискорення вступу до СОТ; продовження здійснення прозорої приватизації; подальша податкова та регуляторна реформа, реальне запровадження принципу єдиного вікна для реєстрації підприємств; покращення збалансованості Пенсійного фонду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що такі ж пріоритети обрав для себе новий уряд, і вони, зокрема, уже відобразились у проекті бюджету на 2007 рік, а також поінформував Ф.О’ДОННЕЛЛА про майбутні плани урядовців і наголосив: „Головна задача уряду на найближчий рік – забезпечити макроекономічну стабілізацію в країні для здійснення ефективних реформ у майбутньому”. Такими реформами мають стати, зокрема, податкова, пенсійна, земельна та судова.

У свою чергу Ф.О’ДОННЕЛЛ підтвердив, що представники Комісії „Блакитна стрічка” зацікавлені у якнайтіснішій співпраці із лідерами України, і саме звіт Комісії окреслює найбільш важливі сфери, в яких цілеспрямовані та узгоджені дії уряду і парламенту впродовж наступних декількох місяців можуть стимулювати динамічний розвиток, який підніме міжнародний імідж України на високий рівень.

Ф.О’ДОННЕЛЛ також запропонував всіляку допомогу урядові України в консультаціях щодо подальшої роботи та проведення реформ.

Як повідомляв УНІАН, комісія "Блакитна стрічка", до якої входять провідні національні і міжнародні експерти, розробила програму економічного розвитку України, що передбачає проведення серйозних структурних реформ в економіці і суспільному житті країни. Згідно з цією програмою, зростання економіки України в найближчі 10 років мало становити не менше 10% щороку.