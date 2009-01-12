Ющенко відмінив розпорядження Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до свого указу від 24 грудня 2008 р. № 1199 «Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації», згідно з якими відмінено ще одне з розпоряджень влади Києва, а саме № 1663 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води, водовідведення для окремих суб`єктів господарювання».

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Указ, підписаний сьогодні, набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня В.ЮЩЕНКО скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації, підписані її головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ: №1661 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів» та №1662 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів ».

Президент наголосив, що ці розпорядження не відповідають Конституції та законам України, актам Кабінету міністрів України.

Президент вважає, що згідно з розпорядженнями від 27 листопада 2008 року тарифи на житлово-комунальні послуги для окремих споживачів перевищують зазначені економічно обгрунтовані витрати з урахуванням граничної рентабельності у 2-5 разів. Таке економічно необгрунтоване затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги для окремих суб`єктів господарювання може призвести до погіршення умов їх діяльності, а в умовах загострення ситуації у фінансово-економічній сфері держави спричинить звільнення чи зниження рівня соціального забезпечення їх працівників або підвищення вартості товарів та послуг, що реалізуються цими суб`єктами господарювання, зупинення або навіть припинення їх діяльності.

Як повідомляв УНІАН, розпорядження КМДА від 27 листопада передбачали підвищення тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб з 1 грудня 2008 р. у 1,1-9,5 раза.