Газпром: експерти підтверджують, що Україна заблокувала транзит газу

Звіти міжнародних спостерігачів підтверджують, що Україна заблокувала транзит російського газу.

Про це УНІАН повідомили в управління інформації ВАТ «Газпром».

Зокрема, спостерігачі міжнародної комісії з моніторингу в Києві Юліус СКАЧ (SPP a.s.), Сергій БАЗАЛЄЄВ («Газпромекспорт»), Петер ЖАХОРСКІ (Estrim), Ален РОССІНЬЙОЛЬ (Gaz de France Suez), Роберто МЕРЛО (ЄС) підписали Погодинний звіт щодо газовимірювальних станцій (ГВС) (форма №1), який свідчить про відсутність прокачування російського газу транзитними газопроводами України в напрямі Європи, тимчасом як на газовимірювальній станції «Суджа» Курської області тиск на вході в газотранспортну систему України становить 70 атмосфер.

Аналогічний Погодинний звіт (форма №1А), який теж підтверджує відсутність прокачування газу в західному напрямі, підписали спостерігачі міжнародної комісії з моніторингу Йохан ХАУМЕР (OMV) і Олег АНТОНОВ («Газпром експорт») на ГВС «Ужгород».

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ВАТ «Газпром» відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа".

Тим часом голова правління НАК Олег ДУБИНА заявив, що НАК “Нафтогаз України” не зміг виконати пропозицію «Газпрому» про транзит російського газу у напрямі ГІС "Суджа" в об`ємі 76 млн. кубометрів, оскільки це призвело б до обмеження постачання газу Одеської, Луганської, Донецької і частково Дніпропетровської областей.

О.ДУБИНА додав, що «сьогодні виконати ту пропозицію «Газпрому», на жаль, газотранспортна система України не те що не в змозі, а якщо нам виконати, то доведеться залишити без газу Одесу, Луганську, Донецьку та частково Дніпропетровську області».

Також він зазначив, що «ухвалене рішення призводить до подальшого нагнітання обстановки».

Крім того, після відновлення прокачування НАК «Нафтогаз України» зажадав негайного відновлення рівномірного постачання газу за всіма транзитними напрямами.

«НАК «Нафтогаз України» заявляє, що ці обсяги та напрями не було вчасно узгоджено між двома операторами суміжних газотранспортних систем. Це грубо суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів», – сказано в повідомленні.

Пізніше джерело, близьке до «Нафтогазу», повідомило, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямі газовимірювальної станції «Суджа».

За його словами, об`єм газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатній для його транспортування в тому напрямі, який пропонує «Газпром», відповідно, наразі російський газ не надходить у ГТС України.