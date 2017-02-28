У НАЗК оприлюднили дані про розмір зарплати керівництва

Як йдеться у повідомленні на сайті НАЗК, враховуючи численні інформаційні запити щодо нарахувань та виплат, проведених членам антикорупційного відомства, зокрема, до моменту появи інформації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство оприлюднює дані про розмір зарплати його керівництва за лютий 2017 року.

«Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року склала 101, 400 тис. грн: посадовий оклад - 40, 560 тис. грн, надбавка за вислугу років - 20, 280 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці - 40,560 тис. грн», - наголосили в НАЗК.

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«Заступник голови Національного агентства Руслан Радецький та члени органу Руслан Рябошапка і Олександр Скопич отримали за лютий поточного року зарплату в однаковому розмірі - 76, 440 тис. грн», - додали у відомстві.

Також у НАЗК нагадали, що частина друга статті 52 закону «Про запобігання корупції» зобов’язує декларанта внести зміни до Реєстру декларацій у разі суттєвої зміни в майновому стані, а саме, у разі отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.