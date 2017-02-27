У Дніпропетровській області на будівництво доріг буде залучено 4 мільярди – Порошенко
13:31, 27 лютого 2017Суспільство
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У Дніпропетровській області на будівництво доріг буде залучено 4 мільярди, повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії відкриття реконструйованої будівлі діагностичної поліклініки та відділення анестезіології для новонароджених у Дніпрі.
Порошенко із робочим візитом у Дніпрі / twitter.com/STsegolko
«Окремо хочу зупинитися на будівництві доріг. Ми зараз проговорили з головою облдержадміністрації, що мільярд буде залучений за рахунок коштів місцевого бюджету та майже 3 мільярди область розраховує отримати за рахунок коштів «Укравтодору», - сказав президент.
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Порошенко висловив сподівання, що пріоритетом дорожнього будівництва буде якісний ремонт дороги на Кривий Ріг.
«Я думаю, що протягом декількох років буде нарешті поставлене питання щодо будівництва об'їзної дороги навколо Дніпра», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, Порошенко із робочим візитом перебуває у Дніпрі.
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