У світі середня різниця між зарплатами чоловіків та жінок становить 23% - дослідження

Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam, передає Deutsche Welle.

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Зазначається, що середній розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками складає 23 відсотки. Враховуючи нинішню ситуацію, для досягнення рівності у роботі, зарплаті та рівні посад необхідно 170 років, вважають експерти.

Дослідження, проведене у 67-ми країнах, які розвиваються, засвідчило, що кожен п'ятий чоловік виступає проти того, щоб жінка ходила на роботу, навіть якщо у неї є необхідна кваліфікація. У 155-ти країнах є щонайменше один закон, який надає чоловікам більше економічних прав, ніж жінкам.

В усьому світі жінки від двох до десяти разів частіше виконують неоплачувану роботу з догляду за іншими, ніж чоловіки. Через це у жінок часто не залишається часу на те, щоб навчатися або заробляти гроші, йдеться у доповіді.

«Хоча гендерна рівність сприяє економічному зростанню, не будь-яке зростання економіки допомагає досягнути рівності статей», - наголошують експерти.

Для покращення ситуації вони закликають забезпечувати гідні умови праці та зарплату, зменшувати частку неоплачуваної роботи та підтримувати жінок у їхньому русі за рівні права.