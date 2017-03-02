На Харківщині прикордонники викрили схему легалізації іноземців шляхом фіктивного влаштування на навчання
Прикордонники викрили шахрайську схему легалізації іноземців на території України шляхом їхнього фіктивного влаштування до навчальних закладів Харкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
За його словами, документація існування схеми легалізації іноземців розпочалася в серпні минулого року. Встановлено, що за посередництва низки посадових осіб у контролюючих органах іноземців фіктивно влаштовували у два приватні навчальні заклади Харкова - "Укртехпрогрес" та Економічну академію.
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За отримання тимчасової довідки на проживання в Україні, що давала змогу вільно пересуватися через кордон до інших країн, учасники оборудки брали з кожного «студента» від 650 до 850 доларів.
Зараз задокументовано понад 10 фігурантів. Упродовж 24-25 лютого у восьми місцях було проведено санкціоновані обшуки за участю співробітників прокуратури, СБУ та поліції, та вилучено так звану чорну бухгалтерію і гроші.
Також встановлено, що канал легалізації іноземців діяв з 2006 року, і за цей час було «легалізовано» близько 2 тисяч осіб, переважна більшість з яких - це вихідці з країн Східної Азії та Африки.
Слідчі дії у цій справі тривають, зазначив речник ДПСУ.