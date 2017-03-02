На Харківщині прикордонники викрили схему легалізації іноземців шляхом фіктивного влаштування на навчання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, документація існування схеми легалізації іноземців розпочалася в серпні минулого року. Встановлено, що за посередництва низки посадових осіб у контролюючих органах іноземців фіктивно влаштовували у два приватні навчальні заклади Харкова - "Укртехпрогрес" та Економічну академію.

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За отримання тимчасової довідки на проживання в Україні, що давала змогу вільно пересуватися через кордон до інших країн, учасники оборудки брали з кожного «студента» від 650 до 850 доларів.

Зараз задокументовано понад 10 фігурантів. Упродовж 24-25 лютого у восьми місцях було проведено санкціоновані обшуки за участю співробітників прокуратури, СБУ та поліції, та вилучено так звану чорну бухгалтерію і гроші.

Також встановлено, що канал легалізації іноземців діяв з 2006 року, і за цей час було «легалізовано» близько 2 тисяч осіб, переважна більшість з яких - це вихідці з країн Східної Азії та Африки.

Слідчі дії у цій справі тривають, зазначив речник ДПСУ.