Прогноз погоди на тиждень

3 жовтня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. У західних та північних областях - місцями короткочасний дощ, у західних областях окремі грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, окрім північних областей, місцями тумани. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів до 17°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

4-5 жовтня утримається мінлива хмарність. У південній та східній частині без опадів, вночі та вранці подекуди туман. В західних областях 4 жовтня місцями пройде короткочасний дощ, 5 жовтня - помірні дощі, окремі грози. На решті території без істотних опадів, лише вдень 5 жовтня очікується невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, 4 жовтня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 11-16°, 4 жовтня у східних, 5 жовтня в західних областях місцями 7-9° тепла; вдень 20-25°, у південній частині до 28°, 5 жовтня в західних та північних областях 15-20°.

6-7 жовтня у Криму, Приазов’ї, Донецькій, Луганській областях без опадів; температура вночі 11-17°, вдень 21-27°. На решті території часом пройдуть невеликі та помірні дощі, місцями грози, лише 7 жовтня у західних областях переважно без опадів. Температура вночі 6 жовтня 9-15°, 7 жовтня 5-11°, вдень 12-18°, у південних та центральних областях 6 жовтня 19-24°.

8-12 жовтня - переважно без опадів. Зниження нічної температури до 1-7° тепла, на півдні до 4-10° тепла, 8 жовтня на півночі Лівобережжя, а надалі в більшості областей на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°; температура вдень 12-18° тепла, на півдні місцями 20-23°.

У м.Києві та області 3 жовтня буде мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ (вночі у Києві без істотних опадів). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°; по області вночі 8-13°, вдень 20-25°.

4-5 жовтня мінлива хмарність утримається. Без істотних опадів, лише вдень 5 жовтня невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний , 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 4 жовтня 20-25°, 5 жовтня 15-20°.

6-7 жовтня. 6 жовтня часом дощ, 7 жовтня вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 6 жовтня 10-15°, 7 жовтня 6-11°; вдень 13-18°.