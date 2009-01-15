Контроль над Промінвестбанком одержали росіяни

Відповідно до результатів викупу додаткової емісії акцій, Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» (Росія) одержала контроль над 75% акцій Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку ("Промінвестбанк"). Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Промінвестбанку", переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, 15 січня 2009 року Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку видала Свідоцтво про те, що випуск акцій "Промінвестбанку" на загальну суму 1 млрд. 300,175 млн. грн. внесений у Загальний реєстр випуску цінних паперів. Реєстраційний номер - №505/1/08, дата реєстрації - 30 грудня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України 26 грудня 2008 р. надав дозвіл російському "Внєшекономбанку" на придбання контрольного пакету ЗАТ "Промінвестбанк".

30 грудня 2008 р. член правління Slav AG Денис КИРЕЄВ назвав можливим викуп до кінця дня додаткової емісії акцій «Промінвестбанку» (ПІБ) на 1,1 млрд. грн. (статутний капітал ПІБ становить 200,175 млн. грн. – УНІАН).

В оприлюдненому 30 грудня прес-релізі йшлося, що сумарний обсяг коштів для фінансового оздоровлення ПІБ, наданих «Внєшекономбанком» і Slav AG, буде на рівні 2 млрд. дол.

31 грудня в "Промінвестбанку" підтвердили надходження 1,1 млрд. гривень на рахунки банку для викупу додаткової емісії акцій.

Нагадаємо, 7 жовтня 2008 р. у «Промінвестбанку» була введена Нацбанком тимчасова адміністрація. Причиною погіршення фінансового стану ПІБ, у результаті рейдерської атаки, стало дострокове відкликання вкладів населенням, що викликало ускладнення при проведенні платежів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (м Київ) - акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року.