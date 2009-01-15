Ціна на український газ для Молдови буде визначена пізніше

Ціна на природний газ, який Україна постачає нині Молдові, наразі невідома і буде визначена на подальших переговорах Кишинева і Києва. Про це заявив сьогодні журналістам після засідання уряду перший віце-прем`єр, міністр економіки і торгівлі Молдови Ігор Додон.

Він наголосив, що Україна почала постачати газ Молдові згідно з домовленостями, досягнутими між президентами двох країн - Володимиром Вороніним і Віктором Ющенком. Природний газ з власних запасів України з 11 січня постачається до Молдови через газопровід в Олексіївці на півночі республіки. З вечора 14 січня Молдова змогла одержувати також газ через газовимірювальну станцію "Гребінники", що дало змогу постачати газ на південь Молдавії і Придністров`я, де немає технічної можливості одержувати газ, що надходить через газопровід в Олексіївці.

І.Додон повідомив, що наразі Молдова одержує з України природний газ в достатніх об`ємах, що дозволяють забезпечити потреби побутових споживачів і соціальних об`єктів. За його словами, в цілому Молдова і Придністровський регіон споживають нині через обидва газогони близько 8 млн. куб. м газу за добу. Об`єми одержаного газу суворо фіксуються в митних документах, так само як і його походження.

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