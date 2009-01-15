У Дагестані зіткнулися два військові літаки

У результаті зіткнення двох літаків в аеропорту Махачкали постраждали 5 людей. Про це повідомив помічник головнокомандувача Внутрішніми військами (ВВ) МВС Росії полковник Василь Панченков.

За його словами, зіткнення двох військово-транспортних літаків Іл-76 відбулося під час руління в аеропорту столиці Дагестану.

"У внутрішніх військах почався новий період навчання. Всі підрозділи і військові частини відпрацьовують питання бойового застосування за приналежністю, в тому числі й військові льотчики, перегрупування військ, що займаються питаннями, - цитує РосБізнесКонсалтинг. - Сьогодні при виконанні руління літак Іл-76 крилом зачепив літак аналогічної марки, що стояв поряд. Удар крила потрапив по кабіні літака, внаслідок чого постраждали 5 людей, що були в той момент в кабіні".

Представник ВВ МВС сказав, що інформації про загиблих не має в своєму розпорядженні. Почато розслідування цієї події.

За попередніми даними Росавіації, чотири члени екіпажа літака Іл-76, який перебував на рульовій доріжці в режимі попереднього старту, загинули, ще двоє вважаються зниклими без вісті.