500 підприємців протестували проти ринкового податку

У Чернігові підприємці та працівники місцевих ринків приєдналися до всеукраїнської попереджувальної акції протесту проти введення ринкового податку. На знак протесту сьогодні чернігівські ринки другий день не працювали.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції у Чернігові – обласна незалежна профспілка "Трудящі" та Чернігівська профспілка підприємців – зібрали на центральній Красній площі міста майже 500 підприємців та працівників ринків.

Учасники мітингу імітували траурну процесію та принесли на площу траурні вінки і труну з написом "Ринки". Вони вимагали не допустити закриття ринків та захистити малий бізнес від непомірного оподаткування.

Як пояснив голова правління ЗАТ РК „Нива” Олег МОРОЗ, за умови затвердження закону, що передбачає запровадження ринкового податку, ринкам доведеться закритися.

„Є ще один вихід з ситуації – наступного дня після прийняття закону ми закриємо ринок та віддамо документи на перереєстрацію ринку в торгівельний центр, - сказав вів, додавши, що тоді бюджет не отримає від підприємців ані ринкового податку, ані ринкового збору.

Директор ТОВ „Чернігівський колос” Ніна КАЛІНІЧЕНКО уточнила, що зараз Центральний ринок міста отримує 200 тис. грн. прибутку щомісяця. Для того, щоб сплатити ринковий податок за мінімальною ставкою, згідно із запропонованим законом, ринку доведеться щомісяця сплачувати 359 тис. грн. „Ми закриємо ринок, тому що ми не заробляємо стільки грошей!” – сказала вона.