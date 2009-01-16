Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,3000/8,5500, ціни на російську валюту знизилися – 0,2510/0,2605, котирування євро-гривні пішли вниз – 10,9385/11,2985.

Про це УНІАН повідомили у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3196/98 (четвер – 1,3170/72).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів за курсом 8,2500.