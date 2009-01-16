Києву прикручують газ

Державна компанія «Газ України» попередила АЕК «Київенерго» про початок процедури обмеження газопостачання. Таку інформацію розповсюдила прес-служба ДК «Газ України».

У прес-службі стверджують, що обмеження газу столиці здійснюватиметься на виконання доручень НАК «Нафтогаз України», а головним аргументом є те, що протягом січня 2009 р. «Київенерго» не сплатила ДК «Газ України» за спожитий газ жодної гривні, йдеться у повідомленні.

Рішення про обмеження постачання газу зумовлене значною заборгованістю АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» (станом на 15.01.09 - понад 704,9 млн. грн.), а також нарощуванням столичними енергетиками заборгованості за спожитий природний газ протягом 2008-09 рр.

Повідомлення про початок процедури обмеження газопостачання столичної енергокомпанії надіслано голові правління АЕК «Київенерго», голові Київської міської державної адміністрації та ВАТ «Київгаз».

Водночас ДК «Газ України» порадив керівництву АЕК «Київенерго» розглянути необхідність підготовки обладнання енергокомпанії для переведення на резервні види палива, оскільки «Газ України» не вбачає законних підстав для виділення «Київенерго» природного газу у повному обсязі, бо «Київененерго» протягом опалювального сезону 2008-09 рр. систематично порушує власні договірні зобов’язання”.