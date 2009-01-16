В СБУ здивовані заявою депутата Олійника

В СБУ із подивом ознайомились із заявою члена Комітету з питань правосуддя ВР України народного депутата України Святослава ОЛІЙНИКА (фракція БЮТ) щодо рішення Військового суду Київського гарнізону про визнання незаконною відмови в порушенні кримінальної справи проти в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА .

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБ України, по-перше, насправді, суд який розглядав матеріали перевірки за заявою С.ОЛІЙНИКА, прийняв рішення опитати народного депутата і лише після цього ухвалити постанову, відповідно до чинного законодавства.

По-друге, наголошують в СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО є державним службовцем, тобто цивільною особою, і не має жодного відношення до гарнізонних судів.

Водночас, в СБУ підкреслюють, що зі свого боку вони всіляко сприяють розслідуванню кримінальної справи, порушеної прокуратурою м. Києва за фактом фізичного перешкоджання народними депутатами законній діяльності органів суду та ЦВК (події після указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР від 10 жовтня 2008 року, в них брав участь й С.ОЛІЙНИК – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.ОЛІЙНИК повідомив, що 14 січня Військовий міський суд Київського гарнізону визнав незаконною відмову в порушенні кримінальної справи проти В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

Він нагадав, що в жовтні 2008 року він і народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС) звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами про скоєння вищим керівництвом СБУ злочину, що підпадає під статті Кримінального кодексу України (перевищення влади і службових повноважень, захоплення будівель державних установ, втручання в діяльність судових органів). Йшлося про захоплення будівлі і суддів Київського апеляційного суду, а також членів Центральної виборчої комісії, проведеному силами спецпідрозділу СБУ.

За словами С.ОЛІЙНИКА, Генеральною прокуратурою - відповідно до принципу підсудності – заява депутатів була передана Військовій прокуратурі. Проте в порушенні кримінальної справи щодо В.НАЛИВАЙЧЕНКА було відмовлено з мотивування – відсутність фактів завдання матеріального збитку.

Відповідно, в результаті оскарження постанови Військової прокуратури 14 січня 2009 р. Військовий міський суд Київського гарнізону визнав незаконною відмову в порушенні кримінальної справи проти в.о. голови СБУ В.А.НАЛИВАЙЧЕНКА, що на думку С.ОЛІЙНИКА відкриває перспективи переслідування останнього в судовому порядку за кримінальні злочини.