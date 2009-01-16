Турчинов: завтра дізнаєтеся ціну на газ

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр Турчинов сподівається, що прем`єр Юлія Тимошенко під час візиту до Москви 17 січня розблокує проблему постачання та транзиту газу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер ввечері 16 січня.

“Прем`єр-міністр завтра їде до Москви для принципових домовленостей, і ви завтра довідаєтеся про ціну (на газ) і завтра буде розблоковане це питання”, - сказав О.Турчинов.

Віце-прем`єр-міністр підкреслив, що уряд завжди працював на захист національних інтересів держави. “Зустріч (Юлії Тимошенко та прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна. - УНІАН) відбудеться завтра, я маю сподівання, що все-таки може прем`єр-міністр України розв`язати всі проблеми – болючі та принципові проблеми для нас. Ми підпишемо угоду, але без кримінальних, напівкримінальних, тіньових, напівпрозорих посередників. Буде пряма угода між НАК “Нафтогаз” та ВАТ “Газпром”, хто б не мріяв про годівничку у вигляді посередників”, - запевнив він.