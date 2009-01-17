На три роки засуджено контрабандиста діамантів

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська виніс вирок 42-річному мешканцеві області, якого визнано винним у контрабанді на територію України великої партії діамантів і засуджено до 3 років ув’язнення з конфіскацією предметів контрабанди.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

42-річного Володимира Т. було затримано 30 травня 2008 року співробітниками СБУ спільно із працівниками митної та прикордонної служби у пункті пропуску Ягодин Волинської області, коли він намагався перемістити через митний кордон України партію дорогоцінного каміння та ювелірних виробів загальною вагою 191,2 карат. Контрабандист ввіз коштовності на власному автомобілі, прямуючи з Німеччини через територію Польщі в Україну. 8 тис. 227 діамантів та золоту обручку із 33 діамантами він приховував від митного контролю у поліетиленовому пакеті в кишені власних шортів.

Кримінальну справу відносно контрабандиста за ч.1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України розслідувала Служба безпеки України. Згідно з вироком суду, конфісковані у злочинця коштовності загальною вартістю близько 360 тис. грн. у цінах 2008 року надійшли у державну скарбницю.

Судовий вирок набрав чинності.