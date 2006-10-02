Лідера ”Сейлема” звільнили з-під варти

Сьогодні увечері Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти затриманого 29 вересня в Криму депутата кримського парламенту Олександра МЕЛЬНИКА, якого підозрюють в організації низки тяжких злочинів. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, “Генеральна прокуратура України поставила завдання міліції доопрацювати матеріали” (на підставі яких О.МЕЛЬНИКА було затримано – УНІАН).

Водночас, зазначило джерело, правоохоронці не виключають, що після звільнення з-під варти О.МЕЛЬНИК може виїхати за кордон, зокрема до Росії.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформованих джерел в МВС України, 29 вересня співробітники міліції в Криму затримали депутата кримського парламенту від "Блоку "За Януковича!" О.МЕЛЬНИКА, який підозрюється в організації вбивства двох місцевих бізнесменів.

Згідно з інформацією співрозмовників агентства, за оперативними даними, цей депутат є одним з лідерів організованого злочинного угрупування під назвою «Сейлем».

Сьогодні о 24.00 збіг термін утримання О.МЕЛЬНИКА під вартою протягом трьох діб.