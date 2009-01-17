Росія передала Україні бандита "Масіка"

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області в результаті спецоперації з російськими колегами встановили місцезнаходження, затримали та доправили до України уродженця Івано-Франківщини Миколу М., відомого у кримінальному світі на прізвисько "Масік" (1973 року народження), який з 1998 року перебував у міждержавному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України з посиланням на інформацію начальника УБОЗ в Івано-Франківській області Володимира БУЛЬБИ.

Громадянин Микола М. розшукувався правоохоронцями за скоєння злочину, передбаченого ст. 69 Кримінального кодексу України в редакції 1960 року (бандитизм).

За даними В.БУЛЬБИ, у 1997 році Микола М. організував озброєну банду, до складу якої, окрім нього, увійшло ще 8 осіб, які займалися нападами на пасажирські автобуси. Під загрозою мисливських рушниць, обрізів та гвинтівок учасники бандитського угруповання грабували пасажирів. Після того, як наприкінці 1997 року працівники Івано-Франківського обласного УБОЗ знешкодили суспільно небезпечне ОЗУ, його лідер втік з України, його було оголошено у міждержавний розшук.

Наприкінці минулого року, за інформацією Івано-Франківського УБОЗ, його було затримано в Єкатеринбурзі (РФ), де він переховувався від слідства. Наразі його направлено до слідчого ізолятора Івано-Франківської області, йому висунуто офіційне обвинувачення у бандитизмі, судом відносно нього обрано міру запобіжного заходу утримання під вартою.