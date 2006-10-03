“Луганськтепловоз” сьогодні не продадуть у прямому ефірі

Фонд державного майна України своїм наказом від 2 жовтня 2006 року призупинив конкурс з продажу пакета акцій розміром 76% статутного фонду ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Фонд у своєму наказі заборонив робочій групі з проведення експертизи стверджувальних документів при продажі пакетів акцій ВАТ здійснювати будь-які дії, пов`язані з оформленням протоколу з переліком учасників, допущених до участі в конкурсі, і його затвердженням.

Наказ ФДМУ видано на виконання постанови Михайлівського районного суду Запорізької області від 15 вересня 2006 р. (надійшов у ФДМУ 2 жовтня 2006 р.) і постанови Господарського суду м. Києва від 2 жовтня 2006 р. (надійшов у ФДМУ 2 жовтня 2006 р.).

Як повідомили в прес-службі Фонду, Михайлівський районний суд Запорізької області задовольнив адміністративний позов фізичної особи і, зокрема, ухвалив визнати протиправними дії ФДМУ з підготовки і проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”, оголошений 19 липня 2006 р. в газеті “Відомості приватизації”, і зобов`язав Фонд утриматися від його проведення (трансляція конкурсу планувалася сьогодні у прямому ефірі).

Господарський суд м. Києва задовольнив клопотання Державної адміністрації залізничного транспорту України і, зокрема, ухвалив заборонити ФДМУ здійснювати дії із проведення конкурсу з продажу пакета акцій розміром 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”, накласти арешт на вказаний пакет акцій і заборонити ФДМУ і реєстраторові ТОВ “Центр-Реєстратор” здійснювати відчуження вказаного пакета акцій та інші дії, які можуть призвести до зміни власника пакета акцій.

Як повідомлялося, 19 липня 2006 р. ФДМУ оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”. Початкова ціна пакета становить 292 млн. грн. Основною умовою конкурсу є збільшення обсягів продажів проведених на підприємстві локомотивів в Росію і країни СНД. Заявки на участь в конкурсі на покупку держпакета акцій “Луганськтепловозу” подали АО “Деміховський машзавод” і ЗАТ компанія ”Брянський машзавод`”, “Управляюча компанія “Трансмашхолдинг” (Росія), що входять в корпорація ВАТ “Марганецький ГЗК” (аффільований з групою “Приват”) і ВАТ “Дніпровагонмаш”.

Проте, 8 серпня ц.р. віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив ФДМУ припинити приватизаційний конкурс з продажу 76% акцій ВАТ ХК «Луганськтепловоз» до 1 грудня в 2006 роки.

19 вересня ц.р. прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ в Луганську заявив, що продаж «ХК «Луганськтепловоз» припинено на невизначений термін. За його словами, необхідно провести додаткову перевірку прозорості передпродажної підготовки підприємства.

Водночас, у Фонді держмайна весь час стверджували, що проведення конкурсу триває.

До 2 жовтня основною перешкодою для проведення конкурсу з приватизації держпакета акцій ВАТ “Холдингова компанія “Луганськтепловоз” були декілька судових позовів. Крім того, 18 вересня Вищий адміністративний суд визнав власником 76% акцій підприємства ЗАТ “Холдингова компанія Автокраз”. Проте ФДМУ оспорив це рішення у Верховному Суді.

* * * ХК «Луганськтепловоз» виготовляє магістральні тепловози, дизель-поїзди, електропоїзди постійного і змінного струму, транспортери, вагони і устаткування для поїздів приміського сполучення і трамваїв, а також гірничошахтне і сільськогосподарське обладнання і техніку.