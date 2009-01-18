Луценко підозрює, що суддя-колядувальник осів у Києві

Міністерство внутрішніх справ України має певну інформацію, що суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ може перебувати у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську сказав міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«…МВС має орієнтовні дані про місцезнаходження пана ЗВАРИЧА у столиці нашої країни… Я скажу більше - під депутатським прикриттям», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, він зауважив, що певні чутки, які були розповсюджені окремими ЗМІ про начебто смерть ЗВАРИЧА, є спробою «замести сліди».

«Я вже маю певний досвід у роботі МВС і тому скажу: це було приводом. Ми б уже мали офіційне повідомлення від колег з Польщі, а оскільки їх немає, то у мене враження, що це лише намагання замести сліди і відволікти увагу правоохоронців», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. 2 грудня минулого року проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

15 грудня ЗМІ повідомили, що Управління Служби безпеки України у Львівській області оголосило в розшук суддю І.ЗВАРИЧА, який зник із приватної клініки, де перебував на лікуванні.