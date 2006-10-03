У Криму розбився російський альпініст

У Чорноморському районі Криму розбився 32-річний російський альпініст, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією МНС, група альпіністів - двоє чоловіків і дівчина - відпочивала на скелястому березі поблизу чорноморського села Оленівка. Як розповіли самі відпочиваючі, альпінізмом вони займалися давно, були професійними спортсменами.

Після вечері вони випили вина і лягли спати. Зранку з`ясувалося, що одного із спортсменів (жителя Нижнього Новгорода) в наметі не було. Пошуки завершилися швидко - буквально в двох метрах від намету росіяни знайшли свого товариша: тіло чоловіка лежало внизу семиметрового обриву. "На місце прибула оперативна група МНС, слідчі прокуратури, судмедексперти, - повідомив начальник Чорноморського райвідділу МНС Валерій БОРЩОВ. - Щоб підняти тіло з семиметрової глибини ущелини, оточеної прямовисними скелями, довелося застосувати альпіністське спорядження". За словами В.БОРЩОВА, мабуть, росіянин, відійшовши від намету, в темноті оступився і впав головою вниз.

Знайомі загиблого альпініста розповіли, що вдома у нього залишилися дружина і дві доньки.