Газпром і Нафтогаз готують документи

Відповідно до домовленостей, яких досягли голови урядів Росії і України, нині ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" готують до підписання договір на постачання газу для споживачів України і відповідні угоди щодо транзиту газу. Як передає телеканал "Вести", про це повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов. "Головний результат - домовленість про відновлення Україною транзиту російського газу через свою територію та угода про умови роботи в поточному році і наступного року. Зараз готуємо відповідні документи", - повідомив С.Купріянов.

Сьогодні вночі, нагадує РосБізнесКонсалтинг, за підсумками 5-годинних переговорів голів урядів Росії і України дано доручення керівництву "Нафтогазу України" і Газпрому на 19 січня підготувати всі необхідні документи і оформити їх згідно із досягнутими домовленостями.

Глава українського уряду Юлія Тимошенко запевнила, що одразу після підписання зазначених документів буде відновлений транзит газу до країн Європи. "Після підписання всіх документів щодо транзиту газу, щодо придбання газу будуть відновлені всі потоки транзиту газу до Європи, всіх постачань газу до Європи", - зазначила Ю.Тимошенко.