Газпром: наше завдання - підготувати документи

"Газпром" працює над тим, щоб документи про постачання газу Україні та його транзит через українську територію були підписані в понеділок, повідомив РІА "Новости" офіційний представник холдингу Сергій Купріянов.

"Ми працюємо над тим, щоб документи були підписані в понеділок", - сказав він.

"Наше завдання - це підготувати документи до підписання", - додав Купріянов.

У неділю вранці він повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" вже почали підготовку документів, необхідних для відновлення постачань російського газу Україні та транзиту "блакитного палива" через територію країни європейським споживачам.

Очікується, що на підписанні будуть присутні прем`єри двох країн Юлія Тимошенко і Володимир Путін. Про це повідомив співрозмовник в уряді РФ.