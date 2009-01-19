У Брюсселі обговорять, як зменшити газову залежність від Росії

Ситуацію з газопостачанням у Європі обговорять сьогодні у Брюсселі. Нагальне засідання Координаційної групи ЄС з газу скликала Єврокомісія, передає 5 канал.

Представників України та Росії не запросили, адже зустріч присвятили винятково оцінці масштабів отриманих збитків через відключення газу та розробці запобіжних заходів на майбутнє. Зокрема - як зробити країни ЄС менш залежними від російського палива.

Напередодні Єврокомісія та головуюча у Євросоюзі Чехія привітали газові домовленності прем`єрів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. Проте як і раніше, зазначили - європейський споживач зітхне з полегшенням лише коли транзит газу у Європу через Україну поновиться. "Газпром" повністю припинив його майже два тижні тому - сьомого січня.