Олександр Дубілет і Карл-Хайнц Штіллер проведуть онлайн прес-конференцію

В середу, 4 жовтня 2006 року в 16-30 в рамках візиту до України Президента провідного світового постачальника техніки і IT-рішень для банків, німецької компанії WINСOR NIXDORF пана Карла-Хайнца Штіллера відбудеться онлайн прес-конференція пана Штіллера і Голови Правління Приватбанку пана Олександра Дубілета, присвячена стратегії розвитку в Україні мережі обслуговування пластикових карт, новим напрямам розвитку банкоматної мережі, новим можливостям банкоматів. Це перший візит пана Штіллера до Дніпропетровська і перша його прес-конференція в Україні. Приводом для візиту керівника компанії WINСOR NIXDORF стало підписання угоди з найбільшим українським банком Приватбанком про поставку чергової партії 1000 банкоматів, а також спільної реалізації проекту по упровадженню нових технологій управління банкоматною мережею. Використовування технологічних рішень ProView дозволить банку забезпечити безперебійну роботу банкоматної мережі, одержувати в єдиному центрі всю інформації про роботу банкоматів в режимі онлайн, точніше планувати графік інкасації банкоматів і в короткі терміни усувати неполадки в роботі АТМ. Крім того, застосування найсучасніших технологій дозволить запропонувати клієнтам унікальний сервіс – самостійно настроювати для себе меню банкомату. Учасники конференції першими в Україні зможуть в режимі онлайн створити для себе унікальне, особисте вітання, яким буде їх зустрічати кожен банкомат Приватбанку.

Для того, щоб взяти участь в онлайн конференції, необхідно зайти на сайт www.online.privatbank.ua, на якому знаходиться докладна інформація про учасників конференції, а також посилання для входу в чат онлайн конференції. Конференція проходить в режимі чату. Поставити Ваші запитання пану Штіллеру і пану Дубілету ви зможете російською, українською, англійською мовами.

Онлайн конференція відбудеться 4 жовтня 2006 року з 16-30 до 17.25 по київському часу. Організатори конференції також надають представникам ЗМІ можливість поставити запитання заздалегідь, до початку конференції на сайті www.online.privatbank.ua.

З повагою,

Прес-служба Приватбанку,

Олег Серга,

Тел.(380) 562 390881,

Факс.(380) 562 390600,

Е-mail: oleg.serga@pbank.com.ua