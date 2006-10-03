Шулявський міст у Києві дихає на ладан

Шулявський міст в Києві буде реконструйовано наступного року.

Як пише «Газета по-Киевски», про це повідомив керівник науково-дослідного інституту імені Шульгіна Петро КОВАЛЬ, який брав участь у вчорашній нараді в "Київавтодорі" з питання стану моста біля метро «Шулявська». Нагадаємо, після пожежі на ринку секонд-хенду шляхопровід було серйозно пошкоджено: одну смугу руху влада вирішила перекрити, щоб зменшити навантаження.

П.КОВАЛЬ відзначив, що його відомство представить повні результати дослідження до кінця цього тижня. Попередня оцінка така: міст витримує навантаження, але запас міцності вичерпано.

"Влада підійшла до питання серйозно. Вирішено було прискорити роботи з проектування та реконструкції. Тут буде розв`язка. Її зведуть, швидше за все, наступного року», - повідомив він. А поки що ухвалено рішення про заборону проїзду Шулявським мостом вантажних автомобілів. Через місяць його укріплять металевими підпорами.

Ці роботи не заважатимуть автомобільному руху зверху. Тільки після цього мосту повернуть "зайву" смугу руху.

Інститут і надалі приводитиме моніторинг будови. "По мосту не страшно їздити. Ми перевіряли, він тримає більш як сто тонн. Є проблема в його довговічності, а не в несучій спроможності", - вважає П.КОВАЛЬ.

Як повідомляє видання, на нараді було прийнято також рішення, щоб винести ринки з-під всіх мостів у Києві. Зокрема, щодо ринку на Шулявці це питання порушуватиметься в Київраді.