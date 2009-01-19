Тимошенко: 20% знижка дає змогу заощадити 5 млрд. дол.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що знижка у 20%, надана Україні Росією за ціною на газ, дозволить зекономити порядка 5 млрд. дол. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на брифінгу в Москві.

Вона висловила задоволення, що українській делегації в ході переговорів вдалося добитися надання такої знижки, а також переходу на європейську ціну на газ з 2010 року.

Прем`єр зазначила, що переговори були дуже складними, ще позавчора російська сторона займала жорстку позицію, наполягаючи на встановленні європейських цін вже з 2009 року.

Проте, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, російську сторону вдалося переконати, що Україні необхідний ще один рік для того, щоб займатися запровадженням енергозберігаючих технологій, модернізацією, диверсифікацією забезпечення енергоресурсами.

“Це дуже високий обсяг економії, приблизно, 5 млрд. дол. Україна зекономить за рахунок цієї 20% знижки. Безумовно, це дасть можливість нашій промисловості, нашому сектору економіки почуватися більш упевнено в конкуренції на світових ринках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року.

Середньорічна ціна газу для України буде оголошена за 1-2 доби.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що закуповується Україною в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.