Тимошенко: у 2010 році буде легше перейти на ринкову ціну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що формули, за якими у найближчі 10 років визначатимуться ціна на газ для України і його транзит до Європи, будуть універсальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на брифінгу.

“Це ті формули, які застосовуються в Європейському Союзі. Вони універсальні і створюють для України такі ж рівні умови, як для інших країн ЄС”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що Україні легше буде переходити на ринкову ціну на газ в 2010 році, оскільки ціна на нафту істотно впала. «І перехід зі спеціальних пільгових цін на ринкові ціни, мені здається, пройде безболісно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки не називали. Але перед підписанням документів заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році може становити менш як 250 доларів за тисячу кубометрів.

Після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки прем`єр-міністр Російської Федерації В.ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року – 1,7 дол. на 100 км за 1 тисячу кубометрів газу.