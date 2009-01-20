Вбивство адвоката в Москві відгукнулося в Чечні
Загинула також 25-річна журналістка
Уповноважений з прав людини в Чеченській республіці Нурді Нухажієв упевнений, що вбивство адвоката сім`ї Кунгаєвих Станіслава Маркелова безпосередньо пов`язане зі "справою Буданова", і називає цей злочин загрозою для єдності Росії, повідомив РІА “Новости” представник прес-служби омбудсмена.
|Станіслав Маркелов
"Ми припускали і попереджали, що Буданов скоїть якісь нові злочини. Ми не можемо сказати, що саме він скоїв цей злочин, але цей злочин здійснений його однодумцями в змові з ним", - цитує представник прес-служби слова Нухажієва.
Він зазначив, що "цей кривавий бенкет в центрі Москви був влаштований за схвалення тих сил, які працюють на розвал Росії". "Єдність Росії під загрозою, якщо таке відбувається в центрі Москви".
У свою чергу, начальник інформаційно-аналітичного управління президента і уряду Чеченської Республіки Лема Гудаєв повідомив, що вбивство адвоката Маркелова веде до нагнітання напруженості в міжнаціональних відносинах республіки. "З моменту звільнення Буданова в блогах на стрічках йдуть запеклі суперечки "наш - ваш". Це вже насторожує, а тим більше після цієї ситуації в суспільстві зріють не ті процеси, які потрібні багатонаціональній Росії", - сказав Гудаєв.
|Анастасія Бабурова
"Є дві версії - що її вбили в боротьбі, коли вона намагалася перешкодити кілерові, і є інша версія - що в неї стріляли цілеспрямовано. Але це можна з`ясувати тільки після судової експертизи", - сказав він.
Справи антифашистів вів і вбитий адвокат Маркелов.