Погода на 4-8 жовтня

4 жовтня на території України зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, грози. Вночі та вранці у південній та східній частині подекуди тумани. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів - до 18°, у східних областях місцями - 7-9°; вдень - 20-25°, в південній частині - до 27°; в Карпатах вночі - 7-12°, вдень - 12-17°.

5-6 жовтня у південній частині та східних областях мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці подекуди туман. На решті території - хмарна погода з проясненнями, часом дощі (вдень 6 жовтня невеликі), 5 жовтня у західних областях місцями сильні дощі, вночі у північних та центральних областях переважно без опадів. Вітер південний, у західній частині - з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 11-16°, у західних та східних областях - 8-13°; вдень - 17-22°, у південній частині - до 26°, у західних, а 6 жовтня і у північних та місцями у центральних областях - 14-19°; в Карпатах вночі - 4-9°, вдень - 10-15°.

7-8 жовтня без опадів, лише у східній частині та в Криму, а 7 жовтня і на Одещині та Миколаївщині - дощі, місцями грози. Температура вночі - 6-12°, на узбережжі морів - 13-17°, у західних, а 8 жовтня і у північних та центральних областях - 3-9°тепла; вдень - 14-20°, на сході та в Криму - до 24°.

У Києві та області 4 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 13-15°, вдень - 22-24°; по області вночі - 10-15°, вдень - 20-25°.

5-6 жовтня хмарна погода з проясненнями. Часом дощ (вночі 5 жовтня без істотних опадів, вдень 6 жовтня невеликий дощ). Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень 5 жовтня - 17-22°, 6 жовтня - 14-19°.

7-8 жовтня без опадів. Температура вночі 7 жовтня - 6-11°, 8 жовтня - 4-9°тепла; вдень - 14-19°.