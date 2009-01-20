Тимошенко: Газпром почав постачання газу

"О 04:00 Газпром пустив газ до Європи. Ми були на диспетчерському пункті", - сказала прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко перед вильотом до Києва з Москви, передає телеканал "Росія".

Вона також повідомила, що Україна розраховує, що ціна російського газу для українських споживачів в 2009 р. становитиме 230 дол. за 1 тис. куб. м.

Ю.Тимошенко додала, що відповідно до затвердженої на переговорах формули Україна з 2010 р. купуватиме газ приблизно на 10% дешевше, ніж європейські країни.

Ю.Тимошенко також повідомила, що Україна купила у Росії 11 млрд куб. м "технічного" газу за ціною 167 дол. за 1 тис. куб. м.

Натомість офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов у вівторок рано вранці уточнив, що транзит газу поновиться о 10.00 20 січня. "О 4.00 була дана команда, транзит почнеться о 10.00", - цитує Купріянова РІА “Новости”.