Пам'ятник Карлу XII встановлять там, де розбили шведську армію

Пам`ятник шведському королю Карлу XII в Полтавській області буде встановлено поблизу смт. Світлогірське Кобеляцького району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ на апаратній нараді 19 січня.

За його словами, керівництво ОДА домовилося про те, аби в цьому районі спорудити "цілий комплекс, меморіал" і там поставити на острові пам`ятник шведському королю.

При цьому губернатор розкритикував позицію влади Полтави, які не підтримували ініціативу встановлення цього пам`ятника в Полтаві.

За словами В.АСАДЧЕВА, Полтава таким чином втратила можливість розширити «представництво історичних фігур» в туристичному центрі. На його думку, це не сприятиме збільшенню припливу гостей, отже, й економічній вигоді.

Тепер пам`ятник королеві хочуть поставити за 100 км. від міста, на тому місці, де відступаючі від Полтави залишки шведської армії під час спроби переправитись через Дніпро були оточені кіннотою під командуванням Олександра Меньшикова і взяті в полон.