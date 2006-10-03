Рудьковський придумав нові правила для залізниці

Міністерство транспорту і зв`язку України розробило проект наказу, яким пропонується ввести нові Правила перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажа залізничним транспортом України. Текст проекту наказу розміщено на сайті міністерства.

Документом пропонується встановити ці правила з 1 січня 2007 р. З дня набуття чинності наказом пропонується вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства транспорту України від 28 липня 1998 року №297 «Про затвердженні Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажа і пошти залізничним транспортом України”, зареєстрований в Мінюсті 1 жовтня 1998 р.

Наказ пропонується прийняти з метою забезпечення належного рівня обслуговування пасажирів, оскільки залізниці розширюють сферу надання основної транспортної послуги. У зв`язку з цим виникла необхідність врегулювати і конкретизувати ряд положень щодо перевезення пасажирів, як в прямому, так і приміському сполученні, розробити окремий порядок перевезення спецконтингенту, організації курсування і оформлення перевезення пасажирів у власних вагонах фізичних осіб і ввести розділ щодо правил проїзду пасажирів у поїздах внутрішнього сполучення.

Крім того, в правилах передбачено уніфікацію основних норм правил перевезення залізницями України з міжнародними правилами в країнах СНД. Зокрема, вони передбачають:

впорядкування обслуговування пільгових категорій пасажирів;

підвищення відповідальності працівників залізниць у разі невиконання ними заходів з усунення виявлених недоліків при організації перевезень на залізницях і у разі втрати проїзних документів провідником пасажирського вагону;

уточнення і приведення у відповідність положень щодо перевезення домашніх тварин і птахів, застосування тарифів і зборів, повернення платежів за проїзні документи;

встановлення відповідальності за загублену або пошкоджену ручну поклажу пасажирів;

доповнення новими визначеннями тощо.

Реалізація проекту наказу дасть можливість врегулювати процес перевезення пасажирів залізничним транспортом, підвищити рівень обслуговування пасажирів, досягти подальшого розвитку додаткових сервісних послуг, забезпечити безпеку пасажирів при користуванні залізничним транспортом, підвищити відповідальність перевізників, незалежно від форм власності.

Крім того, за даними «Укрзалізниці», ухвалення нових Правил перевезення пасажирів і багажу є необхідним, оскільки ряд положень колишніх правил - морально застарілі, містять неповну інформацію, потребують уточнення окремих пунктів, а в окремих випадках їх заміни.