У Ющенка побачили дірку в бюджеті Нафтогазу - 10 мільярдів

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК пропонуватиме Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ розглянути останні домовленості щодо газу на засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я особисто пропонуватиму Президенту, щоб це питання було розглянуте на РНБО», - сказав він.

За словами О.ШЛАПАКА, якщо ми нічого не змінимо в ціновій політиці 2009 року, то «Нафтогазу» тільки для забезпечення різниці в цінах на тепло необхідно буде 11,7 млрд. грн. "1,6 млрд. грн. у бюджеті зафіксовано, не вистачає понад 10 млрд. грн.», - сказав він.

«Таким чином, ми маємо суттєву діру в бюджеті «Нафтогазу», - зазначив О.ШЛАПАК.

Також, за його словами, уряду потрібно визначити, за якою ціною отримуватимуть споживачі газ, як буде враховано в бюджеті компенсацію «Нафтогазу» і як збалансувати бюджет НАК. «Уряд має всі ці питання розглянути», - додав перший заступник голови Секретаріату Президента.

Також він повідомив, що, за розрахунками Секретаріату Президента, тільки прямі витрати НАК «Нафтогаз України» 2009 року становитимуть понад 100 млрд. грн., фінансові зобов`язання – 26 млрд. грн., і потрібно закачати ще газ в ПСГ та заплатити за нього не менш як 20 млрд. грн. (за ціни 250 дол. за тисячу кубометрів).

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна отримала 2009 року знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

О.ШЛАПАК сьогодні заявив, що підписані договори НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» на постачання і транзит газу на період з 2009 до 2019 року не повністю відповідають директивам Президента. За його словами, зокрема, у директивах було передбачено поетапний трирічний перехід на ринкові ціни на газ і відповідний поетапний перехід на ринкові тарифи на транзит і зберігання газу в ПСГ.

Він також зазначив, що в підписаних угодах викликає дуже велике питання базова ціна – 450 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляли в управлінні інформації ВАТ «Газпром», у I кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тис. куб. м. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься за формулою щокварталу.

За словами глави "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів.