Полторак: На добровольців можна впевнено розраховувати на найскладніших ділянках фронту
Міністр оборони Степан Полторак наголошує, що на українських добровольців можна впевнено розраховувати на найскладніших ділянках фронту.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня українського добровольця.
«Українські добровольці – сильні духом, добре вмотивовані і патріотичні захисники. На них можна впевнено розраховувати на всіх найскладніших ділянках передової», - написав він.
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Як підкреслив Полторак, добровольці неодноразово доводили свою вірність Україні в боях за цілісність держави, а їхня хоробрість і стійкість змушували окупантів відступати. «Майбутні покоління українців рівнятимуться саме на вас і на ваші подвиги», - наголосив міністр.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 січня 2017 року ухвалила постанову №4261 про встановлення в Україні Дня українського добровольця.
Свято запроваджено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.