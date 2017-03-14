Полторак: На добровольців можна впевнено розраховувати на найскладніших ділянках фронту

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня українського добровольця.

«Українські добровольці – сильні духом, добре вмотивовані і патріотичні захисники. На них можна впевнено розраховувати на всіх найскладніших ділянках передової», - написав він.

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Як підкреслив Полторак, добровольці неодноразово доводили свою вірність Україні в боях за цілісність держави, а їхня хоробрість і стійкість змушували окупантів відступати. «Майбутні покоління українців рівнятимуться саме на вас і на ваші подвиги», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 січня 2017 року ухвалила постанову №4261 про встановлення в Україні Дня українського добровольця.

Свято запроваджено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.