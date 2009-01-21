У Харкові жінка замовила вбивство свого чоловіка за 8 тисяч доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, міліція розкрила злочин після того, як надійшло повідомлення про те, що у селищі Пісочин у передмісті Харкова, неподалік від прохідної одного з підприємств, в автомобілі «ВАЗ-21112» було виявлено труп чоловіка.

Працівниками управління карного розшуку за підозрою у вбивстві 24-річного харків’янина – власника автомобіля було затримано двох раніше засуджених жителів Харківської області 1974 та 1978 років народження.

Затримані зізналися, що вони діяли за попередньою змовою з 26-річною дружиною загиблого, яка 2 січня замовила їм вбивство за винагороду у сумі 8 тис. доларів. З цих грошей 4,6 тис. грн. замовниця виплатила наперед. Залишок виконавці мали отримати після вбивства.

За словами затриманих, жінка розповіла їм, що чоловік постійно над нею знущався: бив та, як вона вважала, зраджував. Її власна спроба вбити чоловіка не вдалася. Підсипання до їжі отруйних грибів не мало наслідку - організм чоловіка витримав. Після цього жінка найняла для вбивства людей. Вона надала виконавцям потрібну для здійснення злочину інформацію: номер мобільного телефона чоловіка та номер автомобіля, на якому потерпілий заробляв гроші, займаючись приватними перевезеннями. У день вбивства зловмисники телефоном викликали потерпілого як таксиста до одного із клубів Харкова та попросили відвезти їх до Пісочина. На вимогу пасажирів водій зупинив автомобіль у селищі і запропонував розплатитися. Замість цього підозрювані у вбивстві, за їхніми словами, почали таксиста бити, а потім, накинувши йому на шию заздалегідь приготовлену мотузку, задушили. Забравши з собою золоті обручку та перстень потерпілого, чоловіки зникли з місця злочину.

Жінку і чоловіків затримано згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу.

Слідчим відділу СУ ГУМВС в Харківській області кримінальну справу зі ст. 115 ч. 1 перекваліфікована на ст. 115 ч. 2 п.п. 6,11,12 Кримінального кодексу України.