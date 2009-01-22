Нафтогаз взявся за фінансовий план

Національна акціонерна компанія НАК «Нафтогаз України» на виконання директив Кабінету Міністрів України повністю завершила процес контрактації й переходу на прямі відносини з ВАТ «Газпром».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, на підставі укладених із ВАТ «Газпром» контрактів компанія приступила до підготовки фінансового плану НАК «Нафтогаз України», який буде передано на затвердження Кабінету Міністрів України. Затвердження даного документа дозволить визначити цінову політику щодо природного газу для внутрішніх споживачів України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в своєму листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО закликав Кабмін до засідання РНБО затвердити збалансований фінансовий план «Нафтогазу України».

Глава держави нагадав, що підписані контракти на постачання природного газу з Російською Федерацією вимагають додаткових витрат на його закупівлю в сумі понад 25 млрд. грн.

Крім того, «Нафтогаз України» повинен виконати фінансові зобов`язання перед кредиторами майже на 26 млрд. грн. без урахування позик, наданих українськими банками, і які вимагатимуть пролонгації.

«Отже, виникає серйозна небезпека розбалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». Очевидно, що цей ризик вимагає серйозних змін бюджетної й урядової політики. Необхідно прийняти цілу низку рішень, зокрема, про перегляд нормативів витрачання природного газу, створення резервних запасів мазуту, стимулювання економії газу, припинення виробництва електроенергії з його використанням і перехід на використання вугілля власного видобутку, альтернативних джерел енергії тощо», – зазначає Президент.

Саме через те, що значне розбалансування фінансових потоків «Нафтогазу України» несе ризик національній безпеці України, Президент і ініціював розгляд даного питання на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, 23 січня відбудеться закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому розглядатиметься питання газової кризи.